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        Denizli'de dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı

        Denizli'de, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttığı ve dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:11
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        Denizli'de dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttığı ve dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kendini MİT mensubu olarak tanıtarak, irtibata geçtiği kişilerden para alan A.K'nin (43) yakalanması için çalışma başlattı.

        Merkezefendi ilçesindeki fabrikada işçi olarak çalıştığı belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada askeri üniforma, el telsizi, cep telefonu ve jandarma amblemli anahtarlık ele geçirildi.

        Zanlı A.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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