Denizli'de dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Denizli'de, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttığı ve dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kendini MİT mensubu olarak tanıtarak, irtibata geçtiği kişilerden para alan A.K'nin (43) yakalanması için çalışma başlattı.

Merkezefendi ilçesindeki fabrikada işçi olarak çalıştığı belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada askeri üniforma, el telsizi, cep telefonu ve jandarma amblemli anahtarlık ele geçirildi.

Zanlı A.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.