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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:00 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:04
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sarayköy ve Merkezefendi ilçelerinde çalışma yürüttü.

        İki ayrı evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere baskın yapıldı.

        Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, 1540 uyuşturucu hap ve 1780 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

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