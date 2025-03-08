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        Denizlispor'da futbolcular destek ve değişim istedi, kulüp başkanı rest çekti

        Nesine 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'da futbolcular destek ve kulüpte değişim istediklerini belirtirken kulüp başkanı Erhan Ergil, takım kaptanı Gökhan Süzen'e tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 18:53 Güncelleme: 08.03.2025 - 18:53
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        Denizlispor'da futbolcular destek ve değişim istedi, kulüp başkanı rest çekti
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        Nesine 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'da futbolcular destek ve kulüpte değişim istediklerini belirtirken kulüp başkanı Erhan Ergil, takım kaptanı Gökhan Süzen'e tepki gösterdi.

        Denizlispor'un takım kaptanı Gökhan Süzen, takım arkadaşlarıyla birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki oyuncu, kulübün maddi ve manevi zorluklarla mücadele ettiğini, destek bulamadıklarını söyledi.

        Kulübün yıllardır devam eden sıkıntılarının tahammül edilemez noktaya ulaştığını ifade eden Gökhan Süzen, "Bu takımın sahipsiz olduğunu gerçekten hissettik. Sürekli verilen sözler var ama bir türlü yerine getirilmiyor. En son eski başkan tarafından 16 Ocak'ta maaş ödemesi yapıldı. Artık maddi destek konusunda bir beklentimiz kalmadı. Bunun yanı sıra manevi anlamda da yalnız bırakıldık." dedi.

        Deneyimli futbolcu, zorluklara rağmen mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi.

        Kulüpte değişim beklediklerini anlatan Gökhan Süzen, şöyle konuştu:

        "Denizlispor sahada var gücüyle mücadele ediyor. Biz burada 50 kişilik ekiple Denizlispor'u ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ancak dışarıdan hiçbir destek göremiyoruz. Denizli gibi büyük bir futbol şehrinin böyle köklü bir kulübü sahipsiz bırakmasını anlayamıyoruz. Burada yaşadıklarımızı abartmıyorum. Bu, torunlarıma anlatacağım bir hikaye olacak. Taraftarımızdan bizi bu süreçte yalnız bırakmamalarını istiyoruz."

        - Denizlispor Başkanı Ergil'den konuya ilişkin açıklama

        Denizlispor Kulübü Başkanı Erhan Ergil, Gökhan Süzen'in düzenlediği basın toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Yarın oynanacak Kırıkkale FK maçında başkan Gökhan Süzen'dir. Ben yine de organizasyonu ve maç ödemelerini sağlayacağım. Maç bitiminde Denizlispor'umuz kazandıysa bu takımın başkanı yine Gökhan Süzen'dir ve istifa edeceğim. Ama eğer Denizlispor kazanamadıysa benim başkanlığımda Gökhan Süzen süresiz kadro dışıdır. İkimizin de torunlarına anlatacağı hikaye oluşmuş olur. Risk budur. Denizlispor kazansın ben kendimi feda ediyorum. Hadi bakalım kim Denizlispor'u daha çok seviyor. Sahaya çıkın sahaya."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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