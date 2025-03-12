Denizli'de makas atan sürücüye para cezası uygulandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira idari para cezası verildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira idari para cezası verildi.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda bir otomobilin makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 11 bin 253 lira idari para cezası uygulandı.
Polis merkezine götürülen sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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