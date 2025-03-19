Denizli-Antalya kara yolunun tek yönü kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek kar yağışının azalmasını bekledi.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sabah saatlerinde sağanağa, ardından da kara bıraktı.

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