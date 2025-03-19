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        Denizli-Antalya kara yolunun tek yönü kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünde ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:32
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        Denizli-Antalya kara yolunun tek yönü kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünde ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sabah saatlerinde sağanağa, ardından da kara bıraktı.

        Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentin bazı ilçelerinde kar etkisini gösterdi.

        Beyaza bürünen yüksek kesimlerde çiçek açan ağaçların üzeri karla kaplandı.

        Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nden geçen Denizli-Antalya kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Bölgede önlem alan polis, Antalya istikametine trafik akışını durdurdu.

        Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek kar yağışının azalmasını bekledi.

        Öte yandan trafik ekipleri, Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturduğu güvenlik noktasında kar lastiği ve zincir kontrolü yaparken, büyük tonajdaki araçların geçişine izin vermedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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