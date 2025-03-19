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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 18:20 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:27
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sarayköy, Pamukkale, Babadağ ve Buldan ilçelerinde jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 434 kullanımlık sentetik uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 22 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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