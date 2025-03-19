Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sarayköy, Pamukkale, Babadağ ve Buldan ilçelerinde jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 434 kullanımlık sentetik uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 22 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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