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        Denizli'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 22:05 Güncelleme: 13.04.2025 - 22:05
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        Denizli'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Hüseyin Orul (57) yönetimindeki 34 GDB 252 plakalı kamyonet, Duacılı Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Denizli-Aydın kara yolunda ilerleyen B.H.K. (30) idaresindeki 09 AEA 999 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonet sürücüsü Orul, olay yerinde yaşamını yitirirken yanındaki eşi S.O. (51) ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü B.H.K. gözaltına alındı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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