Denizli'de iş dünyası "Döngüsel Ekonomi ile Dönüşüm Zamanı" çalıştayında buluştu

Denizli'de, döngüsel ekonomi anlayışının yaygınlaşması ve iş dünyasında etkin bir şekilde uygulanması amacıyla "Döngüsel Ekonomi ile Dönüşüm Zamanı" başlıklı çalıştay düzenlendi.

Denizli Sanayi Odası'ndan (DSO) yapılan açıklamada, "Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası" kapsamında Pamukkale ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe sektör temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, döngüsel ekonominin, sadece çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda iş dünyası için rekabet avantajı sağlayan, inovasyonu teşvik eden ve sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılan bir model olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, Denizli'nin Türkiye'nin en önemli ihracatçı kentlerinden birisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm sürecinde kritik bir noktada bulunuyoruz. Odamız, üyelerimizin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamak ve kentimizi bir temiz üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yaklaşık iki yıldır gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışmaları, uluslararası önemde eğitimler ve projelerle üyelerimizin yeşil dönüşüm sürecine nitelikli katkılar sağlıyoruz. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 12,8 milyon liralık hibe desteğiyle yakında faaliyete geçecek olan Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi ile enerji verimliliği ve temiz üretim alanlarında üyelerimize destek olmak istiyoruz."