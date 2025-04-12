Denizli'de eski karısını bıçakla öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşini bıçakla öldürüp, yanındaki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Cinayetin ardından gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin "Eve çocuklarımın eşyalarını almaya gitmiştim. O anda eski eşim ile yanındaki arkadaşını gördüm. Orada tartıştık. O anda ben kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Öte yandan yaralı H.Ç'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

- Olay

Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi'nde, 12 Nisan'da M.K. (42), eski karısı Hatice Ünlü (42) ve yanındaki H.Ç. (42) ile karşılaşmış, taraflar arasında tartışma çıkmıştı. M.K, eski eşi Ünlü ile H.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli ise polis ekiplerince yakalanmıştı.