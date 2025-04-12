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        Denizli'de eski karısını bıçakla öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşini bıçakla öldürüp, yanındaki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:00 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:00
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        Denizli'de eski karısını bıçakla öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşini bıçakla öldürüp, yanındaki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Cinayetin ardından gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelinin "Eve çocuklarımın eşyalarını almaya gitmiştim. O anda eski eşim ile yanındaki arkadaşını gördüm. Orada tartıştık. O anda ben kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

        Öte yandan yaralı H.Ç'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

        - Olay

        Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi'nde, 12 Nisan'da M.K. (42), eski karısı Hatice Ünlü (42) ve yanındaki H.Ç. (42) ile karşılaşmış, taraflar arasında tartışma çıkmıştı. M.K, eski eşi Ünlü ile H.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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