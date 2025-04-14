Trafik kazasında hayatını kaybeden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan için Denizli'de lokma dağıtıldı
Denizli'de Et ve Süt Kurumu (ESK) Kombinası Müdürlüğü çalışanları, İzmir'deki trafik kazasında yaşamını yitiren ESK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan için lokma hayrında bulundu.
Denizli'de Et ve Süt Kurumu (ESK) Kombinası Müdürlüğü çalışanları, İzmir'deki trafik kazasında yaşamını yitiren ESK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan için lokma hayrında bulundu.
Candoğan Parkı'nda bir araya gelen kurum çalışanları, Kayhan için dua etti.
ESK Denizli Kombina Müdürü Alper Durmuş, yaptığı konuşmada Kayhan'a Allah'tan rahmet diledi.
Durmuş, ailenin acısını paylaşmanın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, Kayhan'ın ailesine ve sevdiklerine sabır diledi.
Lokma hayrına kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
- Kaza
Talip B'nin kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, 1 Nisan'da Kuşadası-Seferihisar Yolu Caddesi'nde yaya Mustafa Kayhan'a çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Aracıyla uzaklaşan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde ekiplerce durdurularak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
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