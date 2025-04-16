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        Yeşilay Denizli Şubesi okullarda bağımlılık eğitimlerini sürdürüyor

        Yeşilay Denizli Şubesi, kentteki okullarda bağımlılık eğitimleri düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:15 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:20
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        Yeşilay Denizli Şubesi okullarda bağımlılık eğitimlerini sürdürüyor
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        Yeşilay Denizli Şubesi, kentteki okullarda bağımlılık eğitimleri düzenliyor.

        Şube Başkanı Hakan Şirin, yaptığı yazılı açıklamada bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan uzak duran bir gençlik hedeflediklerini belirtti.

        Bu noktada okullarda bilinçlendirmeye yönelik eğitim faaliyetleri yapıldığını kaydeden Şirin, sunumlarla öğrencilerin kişisel gelişimlerine de katkı sağladıklarını ifade etti.

        Şirin, eğitimlerin okul dönemi sonuna kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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