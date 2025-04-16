Yeşilay Denizli Şubesi okullarda bağımlılık eğitimlerini sürdürüyor

Yeşilay Denizli Şubesi, kentteki okullarda bağımlılık eğitimleri düzenliyor.

Şube Başkanı Hakan Şirin, yaptığı yazılı açıklamada bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan uzak duran bir gençlik hedeflediklerini belirtti.

Bu noktada okullarda bilinçlendirmeye yönelik eğitim faaliyetleri yapıldığını kaydeden Şirin, sunumlarla öğrencilerin kişisel gelişimlerine de katkı sağladıklarını ifade etti.

Şirin, eğitimlerin okul dönemi sonuna kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.