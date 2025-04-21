Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki araç kiralama firmasına gelen ve H.H.Ç ile iş yeri sahibi A.D. arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

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