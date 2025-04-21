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        Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:39 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:50
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        Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki araç kiralama firmasına gelen ve H.H.Ç ile iş yeri sahibi A.D. arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda emekli polis olduğu öğrenilen H.H.Ç. (53), tabancayla ateş edip kaçmaya çalıştı.

        Bacağından yaralanan A.D, olaydan sonra kaçmaya çalışan H.H.Ç'yi döner bıçağı kullanarak sokakta sırtından ve bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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