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        Denizli'de tıra çarpan minibüsün sürücüsü öldü

        Denizli'nin Çardak ilçesinde tıra çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:03
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        Denizli'de tıra çarpan minibüsün sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Çardak ilçesinde tıra çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Şemdin Kılıç (62) yönetimindeki 20 AJC 726 plakalı minibüs, Gemişli Mahallesi yakınlarında tali yola dönmek isteyen M.A. (31) idaresindeki 34 CPH 15 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Minibüste sıkışan sürücü Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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