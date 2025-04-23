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        Denizli'de ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde ata çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:06
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        Denizli'de ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde ata çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        S.A. (22) idaresindeki 07 CAR 165 plakalı otomobil, Işıklı Mahallesi yakınlarında yolda aniden önüne çıkan ata çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, araçta bulunan Resul Yeşilyurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü ise ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Öte yandan otomobilin çarptığı at öldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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