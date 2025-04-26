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        Denizlispor, profesyonel liglere veda etti

        Profesyonel liglerde 1966-67'den bu yana yer alan ve bu yıl Nesine 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:59 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:59
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        Denizlispor, profesyonel liglere veda etti
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        Profesyonel liglerde 1966-67'den bu yana yer alan ve bu yıl Nesine 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

        Ligin 30. haftasında bugün konuk ettiği Niğde Belediyesi Spor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor, sezonu 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgiyle kapattı.

        Bu sezon 21 puanda kalan Ege temsilcisi, 7 Eylül Turgutlu 1984'ten sonra Bölgesel Amatör Ligi'ne düşen ikinci takım oldu.

        Denizlispor'u bu sezon Çağdaş Mavioğlu, Şükrü Akar, Ali Yalçın ve Kürşat Taş çalıştırdı.

        Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2022-23'te 1. Lig'e düştü, geçen yıl da TFF 2. Lig'de tutunamayarak düştüğü 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor amatör lige düştü.

        2002-03 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor, kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyona veda etmişti.

        Denizlispor taraftarları, bugün oynanan maçın ardından koltukları kırarak sahaya attı. Polis ekipleri sahada güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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