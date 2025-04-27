59 yıllık tarihinde ilk kez BAL'a düşen Denizlispor, eski günlerini arıyor

SEBAHATDİN ZEYREK - Bir zamanlar Süper Lig'de boy gösteren ve 2002-2003'te UEFA Kupası'nda Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden Denizlispor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.

Süper Lig'den 2020-2021'de düştükten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Denizlispor, özellikle yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle burada da tutunamadı.

Denizlispor Kulübü, 2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. O sezon son 16 turuna kadar yükselen yeşil-siyahlı ekip, kupaya uzanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyondan elendi.

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig'e veda ettikten sonra geçen sezon da TFF 2. Lig'de tutunamadı.

Yeşil-siyahlı ekip, 2021 yılında Süper Lig'den düşmesinin ardından birkaç kez transfer yasağı aldı.

Bu süreçte altyapıdan yetişen genç futbolcularla mücadele etmek zorunda kalan takım, başarılı olamadı.

Ege temsilcisi 2024-2025 sezonunun son haftasında sahasında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü. Bu sonuçla Ege temsilcisi, 1966-1967 sezonundan bu yana mücadele ettiği profesyonel liglere veda etti.

Denizli ekibi, 1983-1984 sezonunda Süper Lig'deki en iyi performansını sergileyerek ligi 3. sırada tamamladı. Denizlispor, 2000'li yılların başında mücadele ettiği Avrupa kupalarında Türk futbolunu başarıyla temsil etti. Özellikle 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda mücadele eden takım, büyük bir başarı yakalayamasa da uluslararası arenada adından söz ettirmeyi başardı. Bu, kulübün Avrupa'da tanınmasını sağladı. - Türk futboluna kazandırdığı isimler Denizlispor, yıllardır Türk futboluna kazandırdığı önemli yeteneklerle adından söz ettiriyor. Yeşil-siyahlı kulüp, hem altyapısından yetiştirdiği hem de genç yaşta keşfederek vitrine çıkardığı oyuncularla Türk futbolunun gelişimine büyük katkı sağladı. Başta Okan Buruk, Fatih Tekke, Ümit Davala ve İbrahim Çelik gibi futbolcuları Türk futboluna armağan eden Ege temsilcisi, yarım asrı geçen mazisindeki başarılı dolu günlerini arıyor.