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        Denizli'de 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması sürüyor

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:39
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        Denizli'de 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması sürüyor
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

        Alınan bilgiye göre, 29 Nisan'da Zeytinköy Mahallesi'nde mantar toplamak için ormanlık alana giden Mevlüt Karademir'in (70) eve dönmemesi üzerine yakınları polise başvurdu.

        İhbar üzerine AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı.

        Çalışmalara çeşitli arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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