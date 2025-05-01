Denizli'de 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması sürüyor

Alınan bilgiye göre, 29 Nisan'da Zeytinköy Mahallesi'nde mantar toplamak için ormanlık alana giden Mevlüt Karademir'in (70) eve dönmemesi üzerine yakınları polise başvurdu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

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