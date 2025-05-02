Denizli'de servis minibüsünün otomobile çarptığı kazada 18 kişi yaralandı
Denizli'nin Tavas ilçesinde servis minibüsünün karşı şeride geçip otomobile çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde servis minibüsünün karşı şeride geçip otomobile çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.
Tekstil işçilerini taşıyan A.S. (40) idaresindeki 20 ADT 091 plakalı minibüs, Denizli-Muğla kara yolu Sarabat Mahallesi Tavas Makası mevkisinde refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Karşı yönden gelen D.A. yönetimindeki 20 ABA 768 plakalı otomobile çarpan minibüs devrildi.
Kaza yerine, polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüsün sürücüsü ile araçtaki 17 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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