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        Honaz'da ağıla giren kurt 6 koyunu telef etti

        Denizli'nin Honaz ilçesinde ağıla giren kurt, 6 koyunu telef etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:56
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        Honaz'da ağıla giren kurt 6 koyunu telef etti
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde ağıla giren kurt, 6 koyunu telef etti.

        Kızılyer Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mustafa Akbay, ağılındaki 6 koyunun telef edildiğini görünce durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Koyunların ağıla giren kurdun saldırısı sonucu telef olduğu belirlendi. Koyunlar açılan çukura gömüldü.

        Besici Akbay, gazetecilere kurbanlık için beslediği hayvanlarının telef olmasının üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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