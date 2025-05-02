Denizli'de 6 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışmaları sürüyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Karademir'in (70) bulunması için AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara çeşitli arama kurtarma dernekleri de destek veriyor.
Ekipler, çalışmalar kapsamında Bağbaşı Yaylası ile İsrafil Deresi mevkisi arasındaki ormanlık alanı taradı.
Bölgedeki dağlık alanlarda da arama yapan ekipler, henüz Karademir'e ait bir ize rastlamadı.
Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde 29 Nisan'da mantar toplamak için evden ayrılan Karademir'in eve dönmemesi üzerine yakınları polise başvurmuş, Karademir için arama çalışması başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.