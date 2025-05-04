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        GÜNCELLEME - Denizli'de 6 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:13
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        GÜNCELLEME - Denizli'de 6 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Karademir'in (70) bulunması için AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara çeşitli arama kurtarma dernekleri de destek verdi.

        Ekipler, çalışmalar kapsamında Bağbaşı Yaylası ile İsrafil Deresi mevkisi arasındaki ormanlık alanı taradı.

        Bölgedeki dağlık alanlarda da arama yapan ekipler, Ornaz Vadisi'ne çıkan sarp patika yolda Karademir'i hareketsiz vaziyette bulundu.

        Bölgedeki AKUT ekibindeki sağlık personeli Karedemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Karademir'in cenazesi, bölgeden helikopterle alınarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

        Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde 29 Nisan'da mantar toplamak için evden ayrılan Karademir'in eve dönmemesi üzerine yakınları polise başvurmuş, Karademir için arama çalışması başlatılmıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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