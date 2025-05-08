Denizli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

A.D'nin kullandığı 20 AEC 085 plakalı tır önce Denizli-Muğla kara yolu sanayi bölgesindeki kırmızı ışıkta bekleyen D.S. yönetimindeki 61 AGC 919 plakalı yolcu otobüsüne daha sonra da R.T. idaresindeki 20 V 6148 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

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