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        Denizli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 20:15 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:21
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        Denizli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        A.D'nin kullandığı 20 AEC 085 plakalı tır önce Denizli-Muğla kara yolu sanayi bölgesindeki kırmızı ışıkta bekleyen D.S. yönetimindeki 61 AGC 919 plakalı yolcu otobüsüne daha sonra da R.T. idaresindeki 20 V 6148 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

        Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü R.T. ile yanındaki S.T. ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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