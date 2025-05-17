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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, gelecek sezon iddialı bir kadro kuracak

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:30
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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, gelecek sezon iddialı bir kadro kuracak
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

        Kulübün açıklamasına göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü sezonunu tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla hem taraftarlarının hem de basketbol otoritelerinin takdirini kazandı.

        Yaptığı takviyelerle Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray ve Darüşşafaka gibi ligin köklü ve güçlü temsilcilerine karşı önemli galibiyetler alarak ligde kalmayı başaran yeşil-siyahlılar, başantrenör Zafer Aktaş yönetiminde play-off yarışını da son haftaya kadar sürdürdü.

        Mevcut kadronun büyük bölümünü korumak isteyen yönetim, takıma yapılacak 2-3 takviyeyle gelecek sezon ligde üst sıralara oynamayı ve play-off'un ötesinde hedeflere gitmeyi amaçlıyor.

        Başkan Veli Deveciler, hem yerli hem de yabancı transferde titizlikle çalışarak en doğru isimleri takıma kazandırmak isterken, kulübün sürdürülebilir başarısı için de destek istiyor.

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