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        Diyet yapmasına rağmen karnındaki şişlik inmeyen kadının rahminden 9 kilogramlık ur çıktı

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de, iki yıl önce başladığı diyetle kilo vermesine rağmen karnındaki şişlikten şüphelenip gittiği hastanede rahminde 9 kilogramlık ur tespit edilen 41 yaşındaki Rahime Bakır, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:06
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        Diyet yapmasına rağmen karnındaki şişlik inmeyen kadının rahminden 9 kilogramlık ur çıktı
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        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de, iki yıl önce başladığı diyetle kilo vermesine rağmen karnındaki şişlikten şüphelenip gittiği hastanede rahminde 9 kilogramlık ur tespit edilen 41 yaşındaki Rahime Bakır, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Acıpayam ilçesinde yaşayan Bakır, iki yıl önce diyete başlayıp fazla kilolarından kurtulmak istedi. Bu süreçte kilo vermeyi başaran Rahime Bakır'ın, karın bölgesindeki şişlik dikkatini çekti. Devam eden dönemde karın ağrısı şikayeti de başlayan kadın, 2 hafta önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Soner Gök tarafından muayene edilen Bakır'ın rahminde 9 kilogram ağırlığında miyom (ur) tespit edildi.

        Doktorun ameliyat kararı sonrası hasta, kapalı yöntemle gerçekleştirilen 1 saatlik operasyonla miyomdan kurtuldu.

        Başarılı geçen operasyonla 9 kilogramlık kitleden kurtulan ve şikayetleri sona eren Rahime Bakır, taburcu edildi.

        Doç. Dr. Soner Gök, AA muhabirine, hastanın yaklaşık iki yıldır yaşadığı karın ağrısı ve şişkinliği fazla yemekten kaynaklı gaz sancısı sandığını söyledi.

        Kitlenin tespitinin şişkinlikten kurtulamayınca muayenede ortaya çıktığını anlatan Gök, şunları kaydetti:

        "Rahime Hanım'ın karnında yaklaşık 35 santimetre çapında ve 9 kilogram ağırlığında büyük bir kitlesi vardı. Tüm karın boşluğunu doldurmuş durumdaydı. Hastamız artık yürümekte bile zorluk çekiyordu. İşte kabızlık, idrarı zor yapmak gibi şikayetleri vardı. Daha sonra hastamız bu şikayetlerle bize geldi. Gerekli tetkikleri yaptık. Büyük bir kitle tespit ettik. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatla kitleyi patlatmadan bütün halde çıkardık."

        - Sağlığına kavuştuğu için mutlu

        Rahime Bakır da karnındaki kitlenin büyüklüğünü öğrenince şaşırdığını dile getirdi.

        Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu vurgulayan Bakır, "Diyetisyenim kilo verip de karnımdaki şişliğin gitmemesinden şüphelenip hastanede ultrason çektirmemi önerdi. Bunun üzerine hastaneye gittim. Karnımdaki kitlenin büyüklüğü ortaya çıkınca hızlıca ameliyat planlandı. Çok şükür büyük bir yük kalktı üstümden, yani hafifledim. Dizlerimde ağrı vardı, ondan da kurtuldum. Şu anda doğum yapmış kadar rahatım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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