Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de evinde rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi

        Denizli'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:14 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de evinde rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çınar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Tarık Gündoğdu (52), dün akşam evinde rahatsızlanarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gündoğdu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gündoğdu için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Törene Gündoğdu'nun ailesinin yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve meslektaşları katıldı.

        Gündoğdu'nun cenazesi, defnedilmek üzere Muğla'ya gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike

        Benzer Haberler

        Merkezefendi yenilgiyle bitirdi
        Merkezefendi yenilgiyle bitirdi
        Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yarala...
        Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yarala...
        Diyet yapmasına rağmen karnındaki şişlik inmeyen kadının rahminden 9 kilogr...
        Diyet yapmasına rağmen karnındaki şişlik inmeyen kadının rahminden 9 kilogr...
        Denizli'de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi
        Denizli'de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi
        İzmir ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kut...
        İzmir ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kut...
        Denizli'de otomobilde 128 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de otomobilde 128 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi