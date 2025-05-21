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        Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 18:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:04
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        Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Zeytinköy Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Batuhan Koçan (22), elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Koçan, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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