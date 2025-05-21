Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Zeytinköy Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Batuhan Koçan (22), elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Koçan, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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