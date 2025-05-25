Denizli'de bahçede erkek cesedi bulundu

Denizli'nin Baklan ilçesinde bir evin bahçesinde her iki kulağı da kesilmiş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dağal Mahallesi'nde yaşayanlar bir evin bahçesinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede her iki kulağı da kesilmiş halde bulunan 56 yaşındaki Halit Tire'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Tire'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.​​​​​​​​​​​​​​