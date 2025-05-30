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        Denizli'de mermer bloğun seyir halindeki tırdan düşmesi araç kamerasında

        Denizli'de seyir halindeki bir otomobil, tırın dorsesinden düşen mermer bloğuna çarpmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:25 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:25
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        Denizli'de mermer bloğun seyir halindeki tırdan düşmesi araç kamerasında
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        Denizli'de seyir halindeki bir otomobil, tırın dorsesinden düşen mermer bloğuna çarpmaktan son anda kurtuldu.

        Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi yakınlarında ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesinden mermer bloğu düştü.

        Bu sırada karşı yönden gelen bir otomobil, düşen mermer bloğuna çarpmaktan son anda kurtuldu.

        Olay anı, otomobildeki araç kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, tır dorsesinden mermer bloğun düşmesi ve otomobilin manevra yaparak mermere çarpmaktan kurtulması yer alıyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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