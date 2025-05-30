Denizli'de mermer bloğun seyir halindeki tırdan düşmesi araç kamerasında

Bu sırada karşı yönden gelen bir otomobil, düşen mermer bloğuna çarpmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi yakınlarında ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesinden mermer bloğu düştü.

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