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        Denizli'de ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hastanede öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:53 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:53
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        Denizli'de ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hastanede öldü
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Mustafa Demir (24) idaresindeki 35 HE 2374 plakalı kamyonet, dün akşam saatlerinde İzmir Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Demir, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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