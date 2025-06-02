Denizli'de ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hastanede öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mustafa Demir (24) idaresindeki 35 HE 2374 plakalı kamyonet, dün akşam saatlerinde İzmir Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Demir, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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