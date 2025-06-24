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        Denizli'de 3 katlı iş yerinde yangın çıktı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 katlı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:50 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:54
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        Denizli'de 3 katlı iş yerinde yangın çıktı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 katlı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Tarihi Kaleiçi Çarşısı 475 Sokak'ta, alt katı züccaciye dükkanı üst katları depo olarak kullanılan 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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