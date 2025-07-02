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        Denizli'de arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arının soktuğu kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 20:38 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:38
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        Denizli'de arının soktuğu kişi hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arının soktuğu kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Karataş Mahallesi'nde taksicilik yapan Hüseyin Karataş'ı (55) birkaç gün önce arı soktu.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, fenalaşan Karataş'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Tedavi altına alınan Karataş'ın arı alerjisi nedeniyle anafilaktik şoka girdiği belirlendi.

        Karataş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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