Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Denizli'de konuştu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkati çekerek, "Bağımlılıkla alakalı bir insanın elinden tutabilmek, onun bağımlılıktan kurtulmasına yardımcı olabilmek ama çok daha önemlisi o insanın bağımlı olmasına mani olmak çok büyük bir kahramanlıktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Denizli'de konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkati çekerek, "Bağımlılıkla alakalı bir insanın elinden tutabilmek, onun bağımlılıktan kurtulmasına yardımcı olabilmek ama çok daha önemlisi o insanın bağımlı olmasına mani olmak çok büyük bir kahramanlıktır." dedi.

        Yeşilay ile Diyanet İşleri Başkanlığının işbirliğinde Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı"nın açılışında konuşan Dinç, bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine değindi.

        Bir insanın bir maddeye ya da davranışa bağımlı hale gelmesinin, yaşayabileceği en büyük felaketlerden biri olduğunu vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

        "Bağımlı olan insan, düşmanını içine yerleştirmiştir. O düşman bedenine, ruhuna zarar verir. Beynine zarar verir, kalbine zarar verir. İlişkilerini, işlerini, hayatını bozar, her şeyinden vazgeçer. Bağımlılıkla alakalı bir insanın elinden tutabilmek, onun bağımlılıktan kurtulmasına yardımcı olabilmek ama çok daha önemlisi o insanın bağımlı olmasına mani olmak çok büyük bir kahramanlıktır."

        Yeşilay'ın Türkiye genelindeki yapılanmasına değinen Dinç, 120 şubeyle ülkenin her köşesinde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

        Toplumun her kesiminin bağımlılıkla mücadelede sorumluluk taşıdığını dile getiren Dinç, "Nereye gitseniz, sizinle beraber ortak çalışma yapacak bir şubemiz var. Önleme temelli her çalışmayı birlikte planlayabiliriz." dedi.

        Yeşilay olarak insanlara hizmet etmekten onur duyduklarını belirten Dinç, "Bugün burada geleceğe dönük memleketin yüzü akı insanlar çalışma yapacak diye umut ediyoruz. Yaptığınız çalışmalar, hem Yeşilay'ın hem de ülkemizin tarihine geçecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit

        Benzer Haberler

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kaleli zeytin üreticileri kooperatif kuracak
        Kaleli zeytin üreticileri kooperatif kuracak
        TBMM Komisyonu üyeleri Denizli'de zirai dondan etkilenen meyve bahçelerini...
        TBMM Komisyonu üyeleri Denizli'de zirai dondan etkilenen meyve bahçelerini...
        Denizli'de kurallara uymayan 58 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        Denizli'de kurallara uymayan 58 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        Denizli'de down sendromlu Gülizar ve Selma'nın gelin olma hayalleri temsili...
        Denizli'de down sendromlu Gülizar ve Selma'nın gelin olma hayalleri temsili...
        Denizli İdmanyurdu'nda Özkan Sert dönemi
        Denizli İdmanyurdu'nda Özkan Sert dönemi