Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Denizli'de konuştu:

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkati çekerek, "Bağımlılıkla alakalı bir insanın elinden tutabilmek, onun bağımlılıktan kurtulmasına yardımcı olabilmek ama çok daha önemlisi o insanın bağımlı olmasına mani olmak çok büyük bir kahramanlıktır." dedi.

Yeşilay ile Diyanet İşleri Başkanlığının işbirliğinde Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı"nın açılışında konuşan Dinç, bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine değindi.

Bir insanın bir maddeye ya da davranışa bağımlı hale gelmesinin, yaşayabileceği en büyük felaketlerden biri olduğunu vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

"Bağımlı olan insan, düşmanını içine yerleştirmiştir. O düşman bedenine, ruhuna zarar verir. Beynine zarar verir, kalbine zarar verir. İlişkilerini, işlerini, hayatını bozar, her şeyinden vazgeçer. Bağımlılıkla alakalı bir insanın elinden tutabilmek, onun bağımlılıktan kurtulmasına yardımcı olabilmek ama çok daha önemlisi o insanın bağımlı olmasına mani olmak çok büyük bir kahramanlıktır."