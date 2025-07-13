Denizli'de evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
Denizli'nin Çivril ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen eşi ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen eşi ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.
Karalar Mahallesi'nde Faik Yozgat'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede 80 yaşındaki Sevim Yozgat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Dumandan etkilenen Yozgat'ın eşi Faik ve oğlu Halil Yozgat ise ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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