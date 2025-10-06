Denizli'de silahlı saldırıda bir kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Polis ekipleri Bursa'da yaşadığı öğrenilen zanlıyı, olay yerine yakın saklandığı bir evde yakalamıştı.

Yenişafak Mahallesi'nde dün E.Ş. (47), plakasız hafif ticari aracıyla takip ettiği 20 V 8229 plakalı kamyonetin önünü Akça Caddesi'nde kesmiş, tüfekle kamyonetten inip kaçmaya çalışan Kadir Kaya'yı olay yerinde öldürmüş, Zeki Önel ile Tahir Önel'i yaralamıştı.

Şüphelinin "Olay anında çok sarhoştum ve ne yaptığımı hatırlamıyorum." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

