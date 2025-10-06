Denizli'de silahlı saldırıda bir kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafikte önünü kestiği araçtan inen 1 kişiyi tüfekle öldürüp, 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
Cinayetin ardından gözaltına alınan E.Ş.'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin "Olay anında çok sarhoştum ve ne yaptığımı hatırlamıyorum." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
Öte yandan yaralılar Zeki Önel (39) ile Tahir Önel'in (38) Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
Yaralıların zanlıyı tanımadıklarını söyledikleri belirtildi.
- Olay
Yenişafak Mahallesi'nde dün E.Ş. (47), plakasız hafif ticari aracıyla takip ettiği 20 V 8229 plakalı kamyonetin önünü Akça Caddesi'nde kesmiş, tüfekle kamyonetten inip kaçmaya çalışan Kadir Kaya'yı olay yerinde öldürmüş, Zeki Önel ile Tahir Önel'i yaralamıştı.
Polis ekipleri Bursa'da yaşadığı öğrenilen zanlıyı, olay yerine yakın saklandığı bir evde yakalamıştı.
