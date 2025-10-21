Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de silahlı saldırı güvenlik kamerasında

        Denizli'nin Kale ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 20:51 Güncelleme: 21.10.2025 - 20:51
        Denizli'nin Kale ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, Cevherpaşa Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında M.T. (22) ile U.Ç. (33) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, taraflar çevredekiler tarafından ayrıldı.

        Daha sonra M.T. (22), Uluçam Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde babasına ait boya dükkanına U.Ç'yi çağırdı.

        M.T, iş yerine otomobiliyle gelen U.Ç'ye pompalı tüfekle ateş etti.

        Olay yerinden kaçan U.Ç, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

        Polis ekiplerine silahı teslim eden M.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, M.T'nin iş yerine gelen otomobile ateş etmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

