        Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 22:53 Güncelleme: 22.10.2025 - 22:53
        Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

        İddiaya göre, Yahyalı Mahallesi'ndeki kıraathanede M.Y. ve babası H.Y. ile Cengiz B. ve kardeşi G.B. arasında inşaat meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, M.Y, yanındaki bıçakla 2 kardeşi yaraladı.

        Yaralanan kardeşlerden Cengiz B, çevredekiler tarafından araçla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

        G.B. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili M.Y. ve babası H.Y'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

