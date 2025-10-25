Denizli'de kavgada satırla yaralanan kişi öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kavgada satırla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı.
Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'nde 23 Ekim'de karşılaşan M.K. (39) ile Yılmaz Köse (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.K. yanında getirdiği satırla Köse'yi yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan Köse ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yılmaz Köse, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
