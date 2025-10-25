Denizli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Denizli, İstanbul, Antalya ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca internet yoluyla bahis ya da şans oyunları oynanmasına imkan tanıdığı belirtilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

