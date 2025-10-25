Denizli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Denizli merkezli 4 ilde düzenlenen internet yoluyla yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca internet yoluyla bahis ya da şans oyunları oynanmasına imkan tanıdığı belirtilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Denizli, İstanbul, Antalya ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından salıverildi, 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
