Denizli'de budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Bulat (65), dün bahçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bulat, buradaki müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.
