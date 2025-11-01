Denizli Barosu'ndan araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu

Denizli Barosu, sosyal medyada avukatlık cübbesi giyerek otomobil satışı yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada bir şahsın avukatlık cübbesi giyerek otomobil satış videosu hazırladığı, video içeriğinde şahsın avukatlık mesleğiyle bağdaşmayacak, mesleği küçük düşürücü söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Şahsın avukat olmadığı halde, avukatlık mesleğinin sembolü olan cübbeyi giydiği, cübbeyi ticari bir araç olarak kullandığı ve söylemleriyle mesleğin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelemeye teşebbüs ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalarımız neticesinde bahse konu videodaki şahsa ait sosyal medya hesapları kaldırtılmış, Denizli Barosu olarak, ilgili şahıs hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Mesleğimize, onurla taşıdığımız cübbemize zarar veren her türlü eylemin karşısında olan Denizli Barosu, mesleğin ve meslektaşlarımızın itibarı için kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir."