Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli Barosu'ndan araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu

        Denizli Barosu, sosyal medyada avukatlık cübbesi giyerek otomobil satışı yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 14:31 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli Barosu'ndan araç satışı yaparken cübbe giyen kişi hakkında suç duyurusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli Barosu, sosyal medyada avukatlık cübbesi giyerek otomobil satışı yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Barodan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada bir şahsın avukatlık cübbesi giyerek otomobil satış videosu hazırladığı, video içeriğinde şahsın avukatlık mesleğiyle bağdaşmayacak, mesleği küçük düşürücü söylemlerde bulunduğu belirtildi.

        Şahsın avukat olmadığı halde, avukatlık mesleğinin sembolü olan cübbeyi giydiği, cübbeyi ticari bir araç olarak kullandığı ve söylemleriyle mesleğin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelemeye teşebbüs ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Çalışmalarımız neticesinde bahse konu videodaki şahsa ait sosyal medya hesapları kaldırtılmış, Denizli Barosu olarak, ilgili şahıs hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Mesleğimize, onurla taşıdığımız cübbemize zarar veren her türlü eylemin karşısında olan Denizli Barosu, mesleğin ve meslektaşlarımızın itibarı için kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Merkezefendi'nin konuğu Beşiktaş
        Merkezefendi'nin konuğu Beşiktaş
        Buldan'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
        Buldan'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
        Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi
        Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi
        Denizli'de eşini ve kızını yaralayıp diğer kızını da rehin alan kişi gözalt...
        Denizli'de eşini ve kızını yaralayıp diğer kızını da rehin alan kişi gözalt...
        Denizli'de 1 kişiyi bıçakla öldüren, kardeşini de yaralayan zanlı tutukland...
        Denizli'de 1 kişiyi bıçakla öldüren, kardeşini de yaralayan zanlı tutukland...
        Denizli'de futbolcular arasındaki kavgaya biber gazıyla müdahale eden 2 pol...
        Denizli'de futbolcular arasındaki kavgaya biber gazıyla müdahale eden 2 pol...