Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti öncesi Vatikan heyeti, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Papa'nın Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina'nın da bulunduğu heyet, Denizli'de ziyaretler yaptı.

Vatikan'dan gelen papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik heyet, ilk olarak Hierapolis Antik Kenti'nde Hz.İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Philippus'un mezar ve kilisesini ziyaret etti.

Reina, daha sonra beraberindekilerle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale Ören yerine gelerek travertenlerde yürüdü, fotoğraf çektirdi.

Laodikya Antik Kenti'ne giden Kardinal Baldassare Reina, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten Suriye Caddesi, Laodikya Kilisesi, kiliseli peristilli ev, batı tiyatrosu, kuzey kutsal ve merkezi agoraya ilişkin bilgi aldı.

Heyette, Kardinal Vekili Özel Sekreteri LoI Dario, Roma Piskoposluğu Vekili Renato Tarantelli Baccari, Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktörü Antonia Romana Nazzaro ve diğer yetkililer yer aldı.

Reina, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Hierapolis ve Laodikya'nın oldukça ilginç yerler olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu topraklarda yaşamış olan 2 bin sene evvelki ilk Hristiyanların ayak izlerini takip etmek, onların burada bıraktıkları eserleri veya izleri görmek bizim için son dereye heyecan vericiydi. Çoğumuz ilk kez geldik Hierapolis'e. Orası da bizi son derece heyecanlandırdı. Çünkü eski çağlardan kalan eserleri gördük. Son derece önemli bir sit alanı orası. Aynı zamanda da Hristiyanların izlerinin olması bizi çok ilgilendirdi ve heyecanlandırdı."