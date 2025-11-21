Denizli'de "Okulumda KANpanya Var" etkinliği düzenlendi

Etkinlikte, öğrencilere ve velilere Türk Kızılay görevlileri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Velilerin bağışta bulunarak öğrencilere örnek olduğunu belirten Bilgiç, kan bağışı için bilinç oluşturmanın yolunun okullardan geçtiğini ifade etti.

Türk Kızılayı görevlilileri de öğrenciler ile velilere kan bağışı konusunda bilgilendirdi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayın yürüttüğü "Okulumda 'KANpanya Var" programı kapsamında anaokulunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.