Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de "Okulumda KANpanya Var" etkinliği düzenlendi

        Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayın yürüttüğü "Okulumda 'KANpanya Var" programı kapsamında anaokulunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:00 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de "Okulumda KANpanya Var" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayın yürüttüğü "Okulumda 'KANpanya Var" programı kapsamında anaokulunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla Hacı Semiha Kulaklı Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte bahçeye kurulan stantta okul idaresi, öğretmenler ve veliler kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılayı görevlilileri de öğrenciler ile velilere kan bağışı konusunda bilgilendirdi.

        Okul müdürü Ayten Bilgiç, kan bağışı kampanyasının okulda düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

        Velilerin bağışta bulunarak öğrencilere örnek olduğunu belirten Bilgiç, kan bağışı için bilinç oluşturmanın yolunun okullardan geçtiğini ifade etti.

        Etkinlikte, öğrencilere ve velilere Türk Kızılay görevlileri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Denizli İdman Yurdu'nun 8 oyuncusuna bahis cezası
        Denizli İdman Yurdu'nun 8 oyuncusuna bahis cezası
        Denizli havacılık ve savunma sanayisinde tedarikçi olma yolunda ilerliyor
        Denizli havacılık ve savunma sanayisinde tedarikçi olma yolunda ilerliyor
        Genç sağlık çalışanın öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı
        Genç sağlık çalışanın öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı
        Denizli İdman Yurdu'nda maça çıkabilecek oyuncu sayısı 13'e düştü
        Denizli İdman Yurdu'nda maça çıkabilecek oyuncu sayısı 13'e düştü
        Denizli OSB'de 5S ve Güvenli Davranış eğitimi düzenlendi
        Denizli OSB'de 5S ve Güvenli Davranış eğitimi düzenlendi
        Babadağ duvar resimleriyle güzelleşiyor
        Babadağ duvar resimleriyle güzelleşiyor