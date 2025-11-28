Denizli'de Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından düzenlenen 4. Ev ve Banyo Tekstili Yarışması'nın finalinde dereceye giren tasarımcılara ödülleri verildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen sergide konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, tekstil sektöründe tasarımın önemine dikkati çekerek, Denizli’nin bu alanda marka konumunda olduğunu söyledi.

Tecdelioğlu, "Hiçbir zaman tekstilden ve diğer kollarından vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkede tekstil bitmez, üretim bitmez. Doğduğumuz günden beri dokumanın olduğu, kültürümüzün olduğu yerde bizler de daha çok üretmeye, pazarlamaya ve daha katma değerli bir şekilde satmaya sizlerle beraber devam ediyor olacağız." dedi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yarışmaya 250'ye yakın başvuru yapıldığını ve 14 tasarımın finale kaldığını aktardı.

Yarışmanın her yıl daha nitelikli hale geldiğini belirten Memişoğlu, "Şu anda Türkiye ihracatı kilogram bazında 1, 52 dolar, ev tekstilinde ise bu rakam 9,5-10 dolar civarında. Bu tasarımla, marka mal satmayla bu rakamları daha da yukarı çıkarabileceğiz. Burada gördüğüm nevresimlerden birinin eminim tane fiyatı 10 bin liranın üzerinde çıkacaktır. Bu çalışma hepimize şehrimize katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.