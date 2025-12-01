Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vuran kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 18:42 Güncelleme: 01.12.2025 - 18:42
        
        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vuran kişi hayatını kaybetti.

        Turan Mahallesi'nde İhsan Karadeniz (42) ile S.T. (45), eğlence mekanının dışında tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine S.T'nin tabancayla ateş ettiği Karadeniz yaralandı.

        Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadeniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        S.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan, S.T'nin kavga sırasında Karadeniz'in yanında getirdiği tabancayı elinden aldığı öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

