Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kız arkadaşını öldüren 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
İddiaya göre, Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. (15), babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi (15) vurdu.
Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Jahani olay yerinde hayatını kaybetti.
B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konuldu.
Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
