Denizli'de arkadaşını kazara tüfekle öldüren çocuk tutuklandı

Şüphelinin "Evde babama ait tüfeği kız arkadaşıma gösteriyordum. Tüfek aniden ateş aldı. Zahra yere düştü. Korktum ve kaçtım. Yaşanan olaydan dolayı çok üzüntülü ve pişmanım." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

