        Denizli Haberleri

        Denizli'de arkadaşını kazara tüfekle öldüren çocuk tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kız arkadaşını öldüren çocuk tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 21:02 Güncelleme: 02.12.2025 - 21:02
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kız arkadaşını öldüren çocuk tutuklandı.

        Olayın ardından gözaltına alınan B.K'nin (15) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelinin "Evde babama ait tüfeği kız arkadaşıma gösteriyordum. Tüfek aniden ateş aldı. Zahra yere düştü. Korktum ve kaçtım. Yaşanan olaydan dolayı çok üzüntülü ve pişmanım." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

        - Olay

        Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. dün babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi (15) vurmuş, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Jahani olay yerinde hayatını kaybetmişti. Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konulmuştu.

