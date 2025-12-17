Buldan'da bulunan yaralı şahin koruma altına alındı
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir çiftçinin yaralı halde bulduğu şahin koruma altına alındı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir çiftçinin yaralı halde bulduğu şahin koruma altına alındı.
Bölmekaya Mahallesi'nde üzüm bağında çalışan Sezai Marık, arazisinde kanadından yaralı şahini fark etti.
Durumun bildirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Şahin tedavi edilmek üzere ekiplerce götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.