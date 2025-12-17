Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Buldan'da bulunan yaralı şahin koruma altına alındı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde bir çiftçinin yaralı halde bulduğu şahin koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:58 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:58
        Buldan'da bulunan yaralı şahin koruma altına alındı
        Denizli'nin Buldan ilçesinde bir çiftçinin yaralı halde bulduğu şahin koruma altına alındı.

        Bölmekaya Mahallesi'nde üzüm bağında çalışan Sezai Marık, arazisinde kanadından yaralı şahini fark etti.

        Durumun bildirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Şahin tedavi edilmek üzere ekiplerce götürüldü.

