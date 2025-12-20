Habertürk
Habertürk
        Denizli Haberleri

        Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Tavas ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:30 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:30
        Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Denizli'nin Tavas ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ramazan Çoban idaresindeki 20 AOE 408 plakalı otomobil, ilçe merkezi yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkıştığı yerden ekiplerce çıkartılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

