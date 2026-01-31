Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de yarıyıl tatilinde çocuklar sinemayla buluştu

        Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yarıyıl tatili kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen sinema etkinlikleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:40 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de yarıyıl tatilinde çocuklar sinemayla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yarıyıl tatili kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen sinema etkinlikleri tamamlandı.

        Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde dört farklı günde gerçekleştirilen etkinliklere toplam 1200 çocuk katıldı.


        Program kapsamında çocuklar, eğlenceli kültürel içerikli filmlerle buluşturuldu.

        Sinema gösterimlerinin yanı sıra yüz boyama ve animasyon etkinlikleri de gerçekleştirildi.

        Etkinlik süresince çocuklara balon ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        F.Bahçe'de Divan toplandı!
        F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kış kampı heyecanı Denizli'de yaşandı
        Kış kampı heyecanı Denizli'de yaşandı
        Meteoroloji'den Denizli için fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den Denizli için fırtına uyarısı
        Merkezefendi evinde zorlu sınavda
        Merkezefendi evinde zorlu sınavda
        Kiracısını her 50 günde kontrol etmek isteyen ev sahibinden 3 sayfalık sıra...
        Kiracısını her 50 günde kontrol etmek isteyen ev sahibinden 3 sayfalık sıra...
        Bayrak direğinin ipini çaldılar
        Bayrak direğinin ipini çaldılar
        Buldan'da fırtınadan devrilen ağaçlar yolu kapattı
        Buldan'da fırtınadan devrilen ağaçlar yolu kapattı