Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de Orta Bizans dönemine ait tahıl küpü bulundu

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, tahıl depolamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen Orta Bizans dönemine ait bir küp bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:44 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de Orta Bizans dönemine ait tahıl küpü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli’nin Buldan ilçesinde, tahıl depolamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen Orta Bizans dönemine ait bir küp bulundu.


        Çaybaşı Mahallesi'nde yağmurun ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgede küp olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve Müze Müdürlüğüne bildirdi.


        Tripolis kazı ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan küp, koruma altına alınarak müzeye teslim edildi.


        Yapılan ilk incelemede küpün Orta Bizans dönemine ait olduğu ve tahıl depolamak amacıyla kullanıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi

        Benzer Haberler

        Endemik çiçekler Çameli'nde baharı müjdeliyor
        Endemik çiçekler Çameli'nde baharı müjdeliyor
        Denizli'de ısınma desteğinde ilk ödemeler yapıldı
        Denizli'de ısınma desteğinde ilk ödemeler yapıldı
        Denizli'de 2025 yılında alabalık üreticisine 3,8 milyon TL destek sağlandı
        Denizli'de 2025 yılında alabalık üreticisine 3,8 milyon TL destek sağlandı
        Denizlili Parataekwondo Sporcuları Türkiye Şampiyonasında 4 Madalya Kazandı
        Denizlili Parataekwondo Sporcuları Türkiye Şampiyonasında 4 Madalya Kazandı
        Denizli gençlere dijital eğitim desteği
        Denizli gençlere dijital eğitim desteği
        Çameli'de Okul Sağlığı ve Güvenliği toplantısı yapıldı
        Çameli'de Okul Sağlığı ve Güvenliği toplantısı yapıldı