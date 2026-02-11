Denizli'de Orta Bizans dönemine ait tahıl küpü bulundu
Denizli'nin Buldan ilçesinde, tahıl depolamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen Orta Bizans dönemine ait bir küp bulundu.
Çaybaşı Mahallesi'nde yağmurun ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgede küp olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve Müze Müdürlüğüne bildirdi.
Tripolis kazı ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan küp, koruma altına alınarak müzeye teslim edildi.
Yapılan ilk incelemede küpün Orta Bizans dönemine ait olduğu ve tahıl depolamak amacıyla kullanıldığı belirtildi.
